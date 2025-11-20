Mujer pierde la vida en ataque armado frente a sus hijos

Cristina “N”, de entre 35 y 40 años, perdió la vida en un ataque armado mientras cuidaba a sus siete hijos, el menor de un año y la mayor de 14. La información fue recabada en el lugar de los hechos.

¿Qué ocurrió y dónde?

El ataque sucedió alrededor de las 20:00 horas en un domicilio de la calle Cabo San Pedro con Campo Verde, en la colonia Gómez Morín, al norte de la ciudad. Testigos reportaron haber escuchado al menos cinco detonaciones de arma de fuego, seguidas de los gritos de los hijos de la víctima.

La mujer, identificada como Cristina “N”, dejó en la orfandad a siete niños. Sus edades van desde un año hasta 14 años. La magnitud de la tragedia conmocionó a los vecinos de la zona, quienes alertaron a las autoridades tras los disparos.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal, Estatal y personal del Servicio Médico Forense de la Fiscalía General de Justicia del Estado. El cuerpo de la víctima fue trasladado para la necropsia y para continuar con las investigaciones correspondientes.

Las corporaciones también resguardaron la zona para preservar evidencia y garantizar la seguridad de los vecinos mientras se realiza el levantamiento del cuerpo y las diligencias iniciales.

El hecho resalta la preocupación por la violencia en colonias residenciales y la necesidad de protocolos de protección para familias. La Fiscalía continúa con la investigación para identificar a los responsables y esclarecer el móvil del asesinato.