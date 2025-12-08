IMD de Puerto Peñasco realiza labores de limpieza y mantenimiento en instalaciones deportivas

Puerto Peñasco, Son.— El Instituto Municipal del Deporte (IMD) de Puerto Peñasco dio a conocer que su personal continúa realizando trabajos constantes de limpieza, mantenimiento y reacondicionamiento en diversas instalaciones deportivas de la ciudad, con el objetivo de mantener estos espacios en óptimas condiciones para deportistas, familias y visitantes.

A través de un comunicado, el instituto informó que en los últimos días se han llevado a cabo labores de limpieza general, recolección de basura, rastreo y regado en áreas como la Unidad Deportiva La Milla, el Polifuncional y el Estadio Francisco León García. Estos trabajos, señalaron, permiten que cada espacio se encuentre en condiciones adecuadas y seguras para la práctica de actividades físicas.

El IMD agradeció la dedicación del personal que diariamente realiza estas acciones, reconociendo que su esfuerzo es fundamental para que la comunidad cuente con instalaciones dignas y funcionales.

Asimismo, la dependencia reafirmó su compromiso con la mejora continua y el mantenimiento de todos los espacios deportivos bajo su responsabilidad, destacando que estas acciones buscan fortalecer el deporte local y promover estilos de vida saludables entre la población.