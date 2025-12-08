Aplicará China impuesto del 13% a anticonceptivos

China implementará a partir de enero de 2026 un impuesto de 13% a condones y otros anticonceptivos, tras la aprobación de una reforma fiscal que modifica una política vigente desde hace tres décadas con una nueva ley del IVA que elimina la exención establecida en 1993, periodo en el que el gobierno impulsaba métodos de control de natalidad vinculados a la política del hijo único.

El ajuste tributario se integra a un conjunto de incentivos orientados a revertir la disminución de la población, que registra tres años consecutivos a la baja.

La norma establece beneficios fiscales para servicios de cuidado infantil, centros de atención para personas mayores, proveedores de servicios para personas con discapacidad y actividades relacionadas con el matrimonio, con el fin de reducir costos asociados a la crianza y favorecer la formación de familias.

El país registró 9.54 millones de nacimientos en 2024, cifra menor a los 18.8 millones de hace diez años. La tasa de fertilidad se ubica en 1.09 hijos por mujer, lejos del nivel de reemplazo poblacional.

Ante este panorama, el gobierno ha promovido subsidios, ampliación de licencias laborales por maternidad y paternidad, y lineamientos para limitar abortos no médicamente justificados. No obstante, estudios estiman que el costo promedio de criar a una persona hasta los 18 años asciende a 538 mil yuanes, lo que influye en las decisiones de la población joven.

Especialistas señalan que la eliminación de la exención fiscal “tiene un impacto limitado y responde más a un intento de crear un entorno social favorable a la natalidad que a un cambio estructural”.

La medida ha generado discusión en redes sociales por sus posibles efectos en la salud pública, enmarcado en un aumento de los casos de VIH en los últimos años.

Analistas internacionales consideran que el país “enfrenta desafíos que requieren acciones más amplias en materia de vivienda, empleo y condiciones de igualdad”.

El gobierno sostiene que estas disposiciones buscan “consolidar un entorno que favorezca la vida familiar”.