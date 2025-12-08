Citan ante el Ministerio Público a directivos de Waldo’s a un mes de la explosión en Hermosillo

Integrantes del órgano directivo superior de la empresa Waldo’s fueron citados para comparecer ante el Ministerio Público a un mes de la explosión en una sucursal de Hermosillo, Sonora, que provocó la muerte de 24 personas y lesiones en más de una docena.

Así lo confirmó la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora a través de un comunicado este 7 de diciembre de 2025, donde precisó que las citas se llevaron a cabo durante la presente semana.

Estás acciones forman parte del desarrollo de la investigación y de las diligencias que siguen realizándose para deslindar responsabilidades, así como para identificar el motivo o causante del siniestro ocurrido el 1 de noviembre en el centro de la capital sonorense.

Desde el inicio del caso se han realizado todos los actos de investigación y diligencias que resultaron procedentes, incluyendo declaraciones de directivos, gerentes, empleados y prestadores de servicios contratados por la empresa propietaria de la sucursal siniestrada Comunicado de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE)

A un mes del hecho, el titular de la Fiscalía sonorense, Gustavo Salas Chávez, dio a conocer que durante las averiguaciones se ha detectado documentación apócrifa relacionada con la operación de la tienda que explotó.

Motivo por el que se ha citado también a exfuncionarios relacionados a la etapa en que el establecimiento estaba en operaciones, ya que lo indicado en la documentación no coincide con lo que se encontró en la realidad.

Desde que se registró la explosión, de acuerdo a la FGJE se han realizado 553 actos de investigación, incluyendo 148 entrevistas a víctimas directas e indirectas, testigos, trabajadores de la empresa y directivos de la misma.

También a funcionarios de los tres niveles de Gobierno y se ha solicitado la colaboración de cinco entidades federativas para fortalecer las líneas de investigación con documentación y testimonios, pero aún no se deslindan responsabilidades o se detiene a una persona.