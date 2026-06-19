Impulsa Cuba reformas económicas para enfrentar la crisis

El gobierno de Cuba anunció un paquete de reformas económicas orientadas a enfrentar la crisis que afecta al país y que ha generado problemas de abastecimiento, interrupciones en el suministro eléctrico y dificultades para acceder a alimentos y medicamentos, medidas que fueron respaldadas por el Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y serán sometidas a la aprobación de la Asamblea Nacional del Poder Popular en una sesión extraordinaria.

Durante una reunión del PCC, el presidente Miguel Díaz-Canel señaló la necesidad de realizar cambios para responder a las condiciones actuales de la economía.

Entre las acciones planteadas se encuentra la apertura de más actividades al sector privado, el impulso a nuevas fuentes de inversión y la reducción de la estructura administrativa del Estado.

Las reformas también contemplan otorgar a los cubanos residentes dentro y fuera de la isla condiciones similares a las de los inversionistas extranjeros.

La intención es atraer recursos financieros en un momento en que diversas empresas internacionales han reducido o cancelado operaciones por el riesgo de sanciones relacionadas con las políticas de Estados Unidos hacia Cuba.

El respaldo del expresidente Raúl Castro, quien envió una carta al Comité Central, fue uno de los elementos destacados durante la discusión de las medidas.

Castro señaló que las reformas responden a las necesidades actuales del país, cuya economía enfrenta dificultades acumuladas durante varios años y una presión adicional derivada de las restricciones energéticas recientes.

Actualmente operan en Cuba cerca de 10 mil empresas privadas autorizadas desde 2021, las cuales emplean a una parte significativa de la población económicamente activa.

Las nuevas disposiciones buscan ampliar su participación dentro de la economía nacional, mientras el gobierno sostiene que mantendrá las responsabilidades sociales que históricamente ha asumido el Estado.