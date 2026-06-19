Ciudadanos reportan problemas constantes en el servicio de agua en Puerto Peñasco

Habitantes de Puerto Peñasco denunciaron la persistencia de diferentes problemas relacionados con el suministro de agua potable. Las inconsistencias se han identificado especialmente en presión insuficiente, fugas e irregularidad en la circulación de los recursos hídricos, lo que ha generado inquietud entre la población rocaportense.

Anteriormente se registraron antecedentes como averías en los pozos, daños en la infraestructura y fallas en los sistemas de distribución, los cuales afectaron el abastecimiento. Las condiciones tan críticas obligaron a implementar medidas emergentes para atender a los usuarios.

Para hacer frente a dichos desafíos, las autoridades locales implementaron obras hidráulicas, reparaciones en líneas de conducción y maniobras para fortalecer la red de suministro. No obstante, las acciones no están siendo suficientes, ya que las incidencias recurrentes han sido obstáculo para mejorar la continuidad del servicio en la ciudad.