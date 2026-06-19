Podría “El Niño” alcanzar intensidad alta hacia finales de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño ya están presentes en el Océano Pacífico Ecuatorial. Los pronósticos indican que el evento climático evolucionará con rapidez durante los próximos meses y mantendrá una tendencia de fortalecimiento hacia el invierno del hemisferio norte.

Las estimaciones actuales señalan una probabilidad del 63 por ciento de que El Niño alcance la categoría de “muy fuerte” entre noviembre de 2026 y enero de 2027. Este fenómeno forma parte del patrón climático conocido como El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) y se caracteriza por un aumento de la temperatura superficial del mar en zonas del Pacífico Ecuatorial, acompañado por cambios en la circulación atmosférica.

El organismo explicó que los efectos de El Niño pueden modificar los patrones de lluvia y temperatura en distintas regiones del planeta. Entre las consecuencias asociadas se encuentran olas de calor, periodos de sequía e inundaciones.

En México, los impactos varían según la temporada y la ubicación geográfica, por lo que no se presentan de la misma manera en todo el país.

Durante el invierno, este fenómeno suele relacionarse con temperaturas por debajo del promedio en áreas del centro y norte de México. Para primavera y verano, puede favorecer temperaturas más elevadas y una menor disponibilidad de humedad.

El SMN también advirtió que estas condiciones podrían extender los periodos de reducción de lluvias asociados a la canícula.

Respecto a la actividad ciclónica, El Niño suele propiciar una mayor formación de ciclones tropicales en el océano Pacífico, aunque muchas de sus trayectorias tienden a alejarse de las costas. Al mismo tiempo, puede reducir la actividad de estos sistemas en el Golfo de México y el Mar Caribe. Durante el invierno también se relaciona con un incremento de lluvias en el noroeste, noreste y la península de Yucatán, además de una mayor presencia de frentes fríos.

La Comisión Nacional del Agua señaló que continuará con el seguimiento de la evolución de El Niño y de sus posibles efectos en el territorio nacional. El objetivo es proporcionar información a las autoridades responsables de implementar medidas de prevención y atención para la población ante los cambios que pudiera generar este fenómeno climático.