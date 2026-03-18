Impulsan en Sonora reforma para digitalizar trámites ambientales

El diputado Omar Del Valle Colosio, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde, presentó la iniciativa de reforma para simplificar y digitalizar los trámites ambientales en Sonora, con el objetivo de modernizar el marco jurídico en la materia.

Ante el pleno del Poder Legislativo, dijo que la propuesta plantea reformas, adiciones y derogaciones a diversas disposiciones de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado, con la intención de incorporar herramientas digitales que permitan hacer más ágiles y accesibles los procedimientos administrativos.

Entre los puntos centrales, se establece la posibilidad de realizar de manera digital la presentación de solicitudes, promociones, avisos, cédulas y demás actuaciones relacionadas con los trámites ambientales, lo que representaría un cambio significativo respecto al esquema actual.

El legislador destacó que esta iniciativa busca otorgar certeza jurídica al uso de medios electrónicos dentro de los procedimientos administrativos, facilitando tanto a ciudadanos como a autoridades elmanejo de la información.

Asimismo, se contempla que los promoventes puedan dar seguimiento a sus expedientes en línea, lo que permitiría mayor transparencia y eficiencia en la atención de los procesos por parte de lasinstancias correspondientes.

Del Valle Colosio agregó que otro de los beneficios señalados es la reducción de cargas materiales y costos asociados al manejo físico de documentos, al eliminar en gran medida la necesidad de traslados, impresión de expedientes y uso de insumos.

La reforma también impacta en la operación de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora (Cedes) y de los ayuntamientos, al fortalecer su eficiencia administrativa mediante el uso de plataformas digitales.

Dentro de los cambios propuestos, se incluye la modificación de la Licencia Ambiental Integral, trámite que concentra diversos permisos como la autorización para combustión a cielo abierto, operación de centros de verificación vehicular, registro de generadores de residuos y evaluación de la Cédula de Operación Anual.

En ese sentido, manifestó que actualmente estos procesos se realizan de manera presencial y por escrito, lo que implica cargas administrativas importantes para los interesados, quienes deben integrar expedientes físicos y asumir costos adicionales, situación que la iniciativa busca transformar mediante la digitalización.