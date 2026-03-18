Señalan omisión sobre paridad de género en la reforma electoral enviada al Senado

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, informó que la iniciativa de reforma electoral enviada al Senado presenta una omisión relacionada con el principio de paridad en regidurías de ayuntamientos e indicó que, de no corregirse en la Cámara Alta, solicitará ajustes durante la discusión en el pleno de San Lázaro.

Al fijar postura sobre la propuesta, la diputada señaló que la ausencia de este principio podría representar un retroceso en materia de participación política de las mujeres.

López Rabadán recordó que la paridad fue incorporada a la Constitución en 2019 como resultado de iniciativas impulsadas por legisladoras de distintas fuerzas políticas, lo que permitió su aplicación en los tres órdenes de gobierno.

La legisladora expresó que espera que se trate de un error en la elaboración del documento y no de una postura institucional y añadió que la presencia de mujeres en espacios como la Cámara de Diputados, el Senado, gobiernos estatales y municipales responde a reformas previas que establecieron la igualdad en cargos de elección popular.

Por su parte, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, informó que la Consejería Jurídica de la Presidencia envió un oficio para señalar la omisión detectada en la iniciativa. El documento fue turnado a comisiones para su análisis, donde se prevé la revisión del contenido relacionado con la paridad de género.

La legisladora señaló que este principio forma parte de los ejes en materia de igualdad dentro de la agenda legislativa.