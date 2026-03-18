Arranca en Sonora red de fibra óptica que conectará con Arizona

Con una inversión de mil 250 millones de pesos, el gobernador Alfonso Durazo Montaño encabezó el arranque del proyecto de construcción de una red de fibra óptica que, a su paso por Sonora va a conectar con Arizona, desde Querétaro, considerado un paso estratégico para fortalecer la infraestructura digital del estado.

Durante el evento, en el que participaron funcionarios estatales, federales, así como legisladores locales y senadores, el mandatario estatal destacó que esta obra representa un avance significativo para consolidar a Sonora como un punto clave en el desarrollo tecnológico del país.

“El proyecto, impulsado por la empresa Tikva, contempla la instalación de una red que inicia en Querétaro y se extenderá hasta Arizona, cruzando territorio sonorense con una extensión de aproximadamente 700 kilómetros”, expresó.

Durazo Montaño subrayó que esta infraestructura permitirá mejorar la calidad de la conectividad en la región, además de convertirse en un soporte fundamental para sectores estratégicos como la industria de semiconductores, la minería y el fenómeno del nearshoring.

“Hoy se pone en funcionamiento la construcción de fibra óptica para conectar a Sonora con Arizona, lo que representa un cruce digital que fortalecerá sectores clave de nuestra economía”, agregó.

El gobernador resaltó que esta red es la más moderna que se ha instalado en México en los últimos 25 años, lo que coloca a Sonora en una posición privilegiada dentro del mapa digital nacional e internacional, al consolidar su conectividad con Estados Unidos.

Por su parte, el presidente de Tikva, Simon Masri, explicó que este proyecto comenzó a gestarse desde 2024 y ahora se concreta como una de las inversiones más relevantes en materia de telecomunicaciones en el país en las últimas décadas.

Recordó que la red beneficiará directamente a alrededor de tres millones de personas en Sonora, al ofrecer una mejor calidad en los servicios de internet y facilitar la llegada de nuevas inversiones tecnológicas.

Asimismo, se informó que durante su construcción se generarán 350 empleos directos, lo que también contribuirá al dinamismo económico de la entidad en el corto plazo.