Inspectores de EU visitarán Sonora para un nuevo análisis que permita la exportación de ganado

La Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS) reveló que este 11 de diciembre autoridades sanitarias de Estados Unidos realizarán una visita técnica a Sonora para evaluar las condiciones de bioseguridad y verificar que se cumplen los protocolos requeridos, con el fin de avanzar hacia la reapertura de la frontera para la exportación de ganado en pie.

Así lo confirmó el presidente del organismo, Juan Ochoa Valenzuela, quien destacó que Sonora se mantiene libre del gusano barrenador y con medidas estrictas para evitar su ingreso.

Explicó que la emergencia zoosanitaria registrada en entidades del sur del país obligó al Gobierno Federal a reforzar los controles y actualizar los protocolos, tal como anunció el secretario Julio Berdegué.

Más allá de endurecer los filtros, la solución de fondo será avanzar en la producción de moscas estériles, estrategia biológica que permite contener la plaga de manera más eficiente

Ante este contexto, añadió que como estado exportador, entre otros, solicitaron a la Federación restringir el tráfico de ganado proveniente de zonas afectadas, permitiendo su ingreso únicamente a áreas de amortiguamiento, para evitar riesgos de dispersión.

El dirigente recordó que situaciones como la registrada en Nuevo León, demuestran la necesidad de fortalecer estas barreras sanitarias.

En el caso de Sonora, subrayó que el decreto emitido por el Gobierno estatal para impedir la entrada de ganado de regiones con presencia del gusano barrenador ha sido clave para mantener la entidad blindada.

Eso nos ayudó mucho con el tema sanitario, que ahora requieren el apoyo de Senasica para evitar también el tránsito hacia Baja California a través del territorio sonorense

Ochoa Valenzuela afirmó que la visita del personal estadounidense del Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal será determinante para definir la fecha de apertura de la frontera y se podría definir en enero próximo.

El presidente de la UGRS comentó que incluso se ha planteado la posibilidad de que Sonora sea el primer estado en reactivar exportaciones, debido a su distancia geográfica de las zonas afectadas y al alto estatus sanitario que mantiene.