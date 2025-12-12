Alertan por ‘marea roja’ en Guaymas; investigadores analizarán si es tóxica y representa riesgo

Investigadores del Dictus y el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD) verificarán si la ‘marea roja’ que se presentó en días recientes en la bahía Bacochibampo, en Guaymas, es tóxica.

Ramón Héctor Barraza Guardado, profesor investigador titular del Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Universidad de Sonora (Dictus), señaló que le pidió a sus homólogos en el CIAD tomar muestras para saber si son nocivas.

Explicó que la floración algal también conocidas como ‘mareas rojas’ es un fenómeno que se presenta cada año por el cambio de temperatura y las corrientes marinas que emergen de la superficie y las fertilizan, pero no todas son tóxicas.

“Es un fenómeno que se repite cada año pero ayer (martes) había una coloración extraña, esto ocurre por el crecimiento masivo de fitoplancton o algas, que pudiera ser tóxica aunque se cree que no es así porque no hay peces ni aves muertas, pero hay que revisarla”, subrayó.

“En esta época las corrientes de fondo tienden a emerger a la superficie y en movimiento arrastran sedimentos y en estos sedimentos contienen fertilizantes y creo que el fósforo principalmente. Y fertilizan toda el agua en el viaje”, agregó.

DESCARTAR EL RIESGO

Los investigadores, dijo, requieren saber qué tipo de fitoplancton o microalga está creciendo en la Bahía Bacochibampo para saber si es tóxica para descartar cualquier riesgo, aunque de entrada se cree que no sea así porque no se ha reportado mortalidad de especies marinas o aves.