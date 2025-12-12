Sonora lidera crecimiento industrial en México con alza del 10.9%: Durazo

El gobernador del estado, Alfonso Durazo Montaño, destacó este jueves que Sonora se ha posicionado como líder en el crecimiento industrial de México, registrando un avance mensual del 10.9% durante el mes de agosto, de acuerdo con la última medición del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

A través de un mensaje dirigido a la ciudadanía, el mandatario estatal subrayó que este impulso económico no es producto de la casualidad, sino el resultado de una estrategia definida.

Durazo enfatizó que este indicador es el más alto de todo el país para dicho periodo, lo que se traduce en más empleo para las familias sonorenses.

Motores del crecimiento: manufactura y construcción

El reporte desglosado por el gobernador señala que dos sectores clave han sido los motores de este repunte:

Manufactura Avanzada: Este sector, calificado por el mandatario como la “ columna vertebral del Plan Sonora “, registró un crecimiento del 11.4%.

Construcción: Presentó un avance significativo del 15.4%. Durazo atribuyó este logro al arranque del Programa de Vivienda del Bienestar, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, así como a la obra pública estatal.

Además, la industria general en el estado continuó fortaleciéndose con un aumento anual del 5.8%.

“Sonora está creciendo, está innovando y está demostrando que cuando trabajamos con rumbo y visión, los resultados llegan”, afirmó Durazo, reiterando su compromiso de mantener informada a la población sobre los avances de la transformación económica de la entidad.