Interceptan en Sonora 145 kilos de metanfetamina enviados por paquetería

Un cargamento de más de 145 kilogramos de metanfetamina que presuntamente sería trasladado desde Hermosillo hacia la frontera de Baja California fue interceptado por autoridades federales, lo que dio origen a una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) para identificar a los responsables del envío.

La droga fue localizada en una empresa de paquetería de la capital sonorense luego de una denuncia anónima que alertó sobre un posible traslado de narcóticos a través de servicios de mensajería, una modalidad utilizada con frecuencia por grupos criminales para mover sustancias ilícitas entre distintas regiones del país.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el aseguramiento ocurrió el pasado 16 de junio, cuando elementos de la Policía Federal Ministerial, adscritos a la Agencia de Investigación Criminal, realizaron una revisión en el establecimiento y localizaron 184 paquetes que contenían en conjunto 145 kilos con 454 gramos de metanfetamina.

Las primeras indagatorias apuntan a que el cargamento tenía como destino la ciudad de Tijuana, Baja California, uno de los principales puntos de conexión para el tráfico de drogas hacia la frontera con Estados Unidos.

Tras el hallazgo, el narcótico quedó bajo resguardo del Ministerio Público Federal, que integró la carpeta de investigación correspondiente para determinar el origen de la droga, identificar a quienes participaron en el envío y establecer posibles vínculos con redes de distribución.