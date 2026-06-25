Comisión de Búsqueda en Sonora trabaja en colaboración con el INAH ante hallazgos arqueológicos

Luego de que el pasado 29 de julio de 2025, un colectivo de búsqueda de Sonora realizó el hallazgo de una osamenta prehispánica en una zona de Guaymas, la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora sostuvo un encuentro con personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Dante Noe Talavera Nieblas, actual titular de la Comisión, explicó que, gracias a este hallazgo particular se realizó un taller con los liderazgos de los colectivos de búsqueda, para conocer un poco más acerca de la arqueología sonorense.

“Todo deriva de una búsqueda que se realizó el 29 de julio de 2025 en el estero El Soldado, en el cual hubo hallazgos por parte de un colectivo junto con las autoridades; este colectivo era Guerreras Buscadoras de Guaymas y Empalme. Y resulta que en el hallazgo, pues era una osamenta prehispánica, por lo cual sí generó cierto caos en su momento, pero resulta que ahí es una zona prehispánica y derivó a inmediatamente tener la colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)”, señaló.

Integrantes del colectivo habían encontrado los restos, junto con una vasija de barro antigua, a 1.20 metros de profundidad, mientras realizaban una jornada de búsqueda en el estero, por lo que de inmediato dieron aviso a las autoridades.

“Se recuperaron evidencias relacionadas con prácticas funerarias de los antiguos habitantes pertenecientes a la tradición arqueológica Costa Central. Estos grupos aprovechaban los recursos del estero para establecer campamentos temporales”, informó el INAH en ese momento, a través de un comunicado.

La primera reunión de trabajo se llevó a cabo el 25 de agosto de 2025, dijo, y contó con la participación de personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (Fgjes), así como de la Comisión de Búsqueda y el INAH, principalmente para mejorar los procesos de búsqueda, recuperación e identificación de restos.

En ese sentido, cuando se realizó el taller informativo con los colectivos, se abordaron temas de arqueología sonorense, sitios arqueológicos y tratamientos funerarios, resultando en un éxito tal, que recientemente (el 2 de junio de 2026) se llevó a cabo una nueva mesa de trabajo para organizar un próximo taller.

“Vamos a seguir con ese tipo de capacitaciones y colaboración con las diferentes instancias de gobierno y con la sociedad civil, en este caso con los colectivos que tanto respetamos; y decirles que siempre estamos con ellas, con ellos, en esta búsqueda tan dolorosa, pero de mucha acción y pues mucha empatía”, expresó Talavera Nieblas.

El comisionado de búsqueda en Sonora reconoció que, si bien no es común que se tengan este tipo de hallazgos cuando los colectivos realizan sus trabajos de búsqueda de personas desaparecidas, el haber ocurrido ya una vez significa que es necesario que las personas tengan información al respecto.

“No es tan común, pero ya nos percatamos que sí se pueden dar en diferentes lugares, por ejemplo, hay lugares acá por el desierto de Sonora, Trincheras, que son zonas arqueológicas, entonces es importante, pues, respetar también los usos y costumbres de los pueblos originarios. Y siempre prepararnos para todo, es lo que hacemos aquí en la comisión local de búsqueda, siempre estar preparados y seguir acompañando a las familias”, detalló.

Cabe recordar que, de acuerdo con información proporcionada por los arqueólogos del INAH, el entierro recuperado correspondió a un individuo femenino que originalmente habría sido sepultado a una profundidad superior a un metro y medio, pero debido a los procesos marinos y erosivos quedaron expuestos.

Talavera Nieblas recordó que el Gobierno del Estado ha invertido en el fortalecimiento de la Comisión, para que ésta pueda brindar un mejor servicio y acompañamiento para las familias y los colectivos de búsqueda que existen en Sonora.

“Vamos a seguir trabajando. Hemos aumentado las búsquedas en el estado de Sonora, la cual ha llevado a muchas localizaciones de personas desaparecidas, y ahí vamos a seguir, de la mano 100% con las instituciones de seguridad pública, a las cuales agradecemos, pero también con las personas que se unen a las búsquedas, los colectivos de búsqueda”, finalizó.