Investigan muerte de oficial de Tránsito en Hermosillo tras ataque armado

Un oficial de Tránsito Municipal perdió la vida y otro agente resultó lesionado tras un ataque armadoregistrado la noche del 17 de noviembre en la colonia Adolfo López Mateos, al sur de Hermosillo. Horas después, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora confirmó la detención de una persona de interés vinculada a la agresión.

De acuerdo con la Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal, el atentado ocurrió alrededor de las 22:50 horas en la calle Dalia, donde el oficial patrullaba en cumplimiento de su deber.

La corporación lamentó el asesinato y condenó la agresión contra el agente, identificado posteriormente como Rafael, quien se encontraba asignado a la unidad E-217.

La Fiscalía General de Justicia de Sonora precisó que los hechos se suscitaron a las 22:31 horas, cuando Rafael y su compañero atendían un reporte en la calle Dalia, entre Pirul y Tabachín.

Desde el exterior de la patrulla, el oficial fue atacado con proyectiles de arma de fuego que lo hirieron en la parte posterior del tórax, provocándole la muerte en el asiento del conductor.

El segundo policía logró sobrevivir, aunque con lesiones que no fueron detalladas por la autoridad.

Como resultado de las primeras indagatorias, personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal ubicó y capturó en la misma colonia a una persona de interés, presuntamente relacionada con la agresión. El detenido quedó a disposición del Ministerio Público, quien determinará su posible participación en el homicidio.

La Fiscalía informó que continúa con las diligencias periciales, el análisis de la escena y la búsqueda de más involucrados, con el objetivo de esclarecer el crimen y llevar a los responsables ante la justicia.