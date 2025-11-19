Dos frentes fríos provocarán descenso de temperatura y posibles lluvias en Sonora esta semana

Ante la entrada de dos frentes fríos esta semana, el pronóstico para el resto del mes indica una disminución marcada de temperaturas y posibles lluvias en todo el estado, advirtió la Coordinación de Protección Civil Estatal (CEPC).

El Frente Frío número 15 se aproximará al Noroeste de la República Mexicana. En interacción con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, además de las corrientes en chorro polar y subtropical, esto originará descenso de temperatura y vientos fuertes.

Informó la dependencia.

El siguiente sistema frontal se espera para mañana, lo que recrudecería aún más estas condiciones hacia el fin de semana.

Un nuevo frente frío se aproximará e ingresará al Noroeste de México durante el miércoles 19, mismo que se asociará con una vaguada polar y las corrientes en chorro polar y subtropical.

Precisó la CEPC.

Ambos fenómenos ocasionarán un descenso de temperatura, vientos fuertes, lluvias y chubascos en la región. A su vez, se prevé posible caída de nieve o aguanieve sobre la sierra, reforzando las condiciones anteriores.

LLEGO PARA QUEDARSE

Karina Barradas Mendoza, meteoróloga en la ciudad, explicó que el frío ya llegó para quedarse, pues no se prevén incrementos importantes en las temperaturas durante lo que resta de la temporada.

Al parecer ya no, lo que resta de noviembre no. Ya estaremos rondando cerca de los 25 a 28 grados centígrados la máxima, y las mínimas podrían rondar los 10 grados centígrados, sobre todo fuera de la ciudad, en los pueblos o periferias.

Señaló.

Las lluvias en la capital no son tan probables, añadió, pues los modelos muestran apenas un 10% de probabilidad de chubascos, aunque dicha cifra podría cambiar con la entrada del nuevo sistema frontal.

Nos está fallando la lluvia. La probabilidad de hoy en la noche es de un 10%, pero de presentarse, la probabilidad del miércoles estaría aumentando a un 70%, aunque sigue siendo un pronóstico muy cambiante.

Aclaró.

La experta recomendó no salir sin la protección adecuada durante las noches y mañanas, así como tomar precauciones ante la disminución de temperaturas, la cual será más marcada en los próximos días.