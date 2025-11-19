Deben Gobierno y Congreso “escuchar todas las voces”: Monreal

Tras la marcha realizada el fin de semana, el diputado Ricardo Monreal Ávila señaló que tanto el gobierno como el Congreso deben considerar las expresiones que se presentaron en distintos puntos del país pues indicó que existe un conjunto de inquietudes relacionadas con seguridad y otros temas señalados por los participantes.

Mencionó también la presencia de grupos que buscaron generar incidentes durante la jornada.

Monreal indicó que, aunque la movilización reunió a miles de personas, algunos participantes intentaron provocar enfrentamientos y expresó que estas acciones “no deben ocultar las razones de quienes acudieron a manifestarse”.

El Senador recordó que, en su etapa como opositor, buscaba “evitar la presencia de personas ajenas a los movimientos para mantener la claridad de los objetivos”.

El legislador afirmó que el descontento se vincula con preocupaciones diversas, entre ellas seguridad y asuntos relacionados con la situación económica y añadió que “todas las expresiones deben ser escuchadas, sin importar el tamaño de la convocatoria”.

Asimismo destacó que la crítica forma parte del ejercicio democrático y sostuvo que existe disposición a dialogar y atender cada planteamiento.

Respecto a las próximas convocatorias, Monreal señaló que la ciudadanía tiene la posibilidad de manifestarse y afirmó que el único llamado es “mantener las acciones en un marco pacífico para evitar incidentes”.

Finalmente indicó que la seguridad aparece como una de las principales inquietudes y rechazó que exista un intento de desestabilización pues el “descontento debe canalizarse por vías institucionales y reiteró la importancia del diálogo”.