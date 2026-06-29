Ladrones rompen ventana de automóvil y roban a turista en Puerto Peñasco

La mujer se encontraba en la playa y al volver, notó que uno de los cristales de su vehículo estaba roto.

Una ciudadana procedente de Estados Unidos sufrió un robo luego de que personas desconocidas irrumpieran en su automóvil para llevarse dinero y varios artículos personales en Puerto Peñasco. El hecho ocurrió el 27 de junio en el área de El Mirador alrededor de las 2:00 p.m.

El incidente fue notificado al 911 por la afectada, una turista de 47 años. La estadounidense dejó estacionada su camioneta Toyota Highlander azul, modelo 2026 cerca de la playa. Al regresar, descubrió que el cristal lateral trasero había sido quebrado y que desaparecieron dólares, pesos mexicanos y otras pertenencias.

Agentes de la Policía Municipal de Puerto Peñasco realizaron un recorrido por el sector para tratar de localizar a los responsables, pero no dieron con ellos. El caso fue documentado y remitido a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) para las investigaciones correspondientes.