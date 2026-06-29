Pese a imágenes de prueba, Pemex niega derrame de hidrocarburos en playa Bahía La Ventosa de Oaxaca

La paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) negó que se haya registrado un derrame de hidrocarburos en la playa Bahía La Ventosa de Salina Cruz, Oaxaca, y aseguró que los videos y fotografías difundidas en redes sociales por pescadores y autoridades municipales no corresponden a hechos registrados en esa zona.

Sin embargo, pescadores y autoridades municipales de Salina Cruz, por dos días consecutivos, tomaron fotografías y videos en los que se observa que sus playas y áreas de pesca han amanecido con manchas negras, similares a las que se registran o las que deja un derrame de combustóleo e hidrocarburos.

Incluso, la regidora de Ecología de este municipio del Istmo de Tehuantepec, Diana González, informó que se realizó un informe para acompañar las denuncias ante las autoridades competentes sobre el derrame que ha afectado las playas, a los pescadores y dueños de restaurantes.

Pemex, por su parte, aseguró que se realizaron recorridos de inspección en campo los días 23 y 24 de junio, en coordinación con personal de la Secretaría de Marina, y sostuvo que la playa se encuentra en “condiciones normales, limpia y sin presencia de hidrocarburos”.

Además, informó que se verificó la operación del sistema de descarga de la Refinería de Salina Cruz, y afirmó que éste opera dentro de parámetros normales, sin fugas, sin eventos no controlados y en cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable.

“La Refinería de Salina Cruz mantiene operación continua, segura y estable, sin incidentes operativos o ambientales que comprometan su integridad o la del entorno”.

La paraestatal agregó que también se recorrieron ambos márgenes del estero Boca del Río, que desemboca en el mar. En el lado oriente, reconoció, se detectaron residuos grasos en un área de aproximadamente 50 metros lineales; pero apuntó que estos desechos fueron retirados y la zona se mantiene bajo verificación continua. “Estos hallazgos en el estero no afectan la playa Bahía La Ventosa”, señaló.