Lanza Estados Unidos nuevos ataques contra Irán

Estados Unidos realizó durante la madrugada de este jueves una operación militar en el sur de Irán que incluyó el derribo de cuatro drones y un ataque contra una base terrestre ubicada en Bandar Abás, acción ocurre en medio de las tensiones que persisten pese a la tregua anunciada en abril entre ambas naciones.

Un funcionario estadounidense informó que las aeronaves no tripuladas representaban una amenaza en el estrecho de Ormuz.

También señaló que las fuerzas armadas atacaron una estación de control terrestre iraní desde donde, presuntamente, se preparaba el lanzamiento de un quinto dron. Horas antes, medios iraníes reportaron explosiones en las inmediaciones de Bandar Abás.

Esta es la segunda operación militar estadounidense en menos de una semana. El martes pasado, Washington lanzó ataques contra instalaciones misilísticas iraníes en la misma región. Tras esos hechos, autoridades iraníes acusaron a Estados Unidos de incumplir el alto al fuego que permanece vigente desde hace varios meses.

La situación mantiene bajo presión la estabilidad en el Golfo Pérsico, especialmente en el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio energético mundial.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció además sanciones contra una agencia iraní relacionada con el control del tránsito marítimo en Ormuz. Poco después, Irán informó que disparó contra cuatro embarcaciones que intentaban cruzar la vía sin autorización de sus fuerzas de seguridad.

Las tensiones también continúan en Líbano. El ejército israelí ordenó evacuar sectores de la ciudad de Tiro ante posibles operaciones contra instalaciones vinculadas con Hezbolá.