Escala el conflicto en el IPN

Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional realizaron una movilización este miércoles luego de esperar cerca de una hora una respuesta oficial a su pliego petitorio en las instalaciones de Canal Once, ubicadas en el Casco de Santo Tomás donde la comunidad estudiantil había sido convocada a las 14 horas para recibir información relacionada con sus demandas, pero ninguna autoridad acudió al lugar.

Tras el retraso y la falta de respuesta, grupos de estudiantes comenzaron a reorganizarse bajo la lluvia y avanzaron hacia la zona de calzada México-Tacuba. Más tarde, parte del contingente ingresó a la estación Normal del Metro para dirigirse hacia Zacatenco mediante una acción identificada por los propios alumnos como “Metro Popular”.

Durante el recorrido, integrantes del movimiento señalaron la posible presencia de personas ajenas a la protesta, por lo que hicieron llamados a mantener el orden y evitar confrontaciones.

Los estudiantes insistieron en continuar las manifestaciones de manera pacífica mientras esperan atención a sus peticiones.

El conflicto dentro del IPN también se ha extendido a más escuelas. En los últimos días se sumaron al paro la Escuela Superior de Medicina, además de planteles como la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, la Escuela Superior de Comercio y Administración, la ESIME Culhuacán y la Vocacional 6.

La toma de Canal Once permanece desde el fin de semana como parte de las acciones impulsadas por estudiantes organizados.

El sábado pasado, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, acudió al Casco de Santo Tomás para ofrecer diálogo con la comunidad estudiantil y anunció que regresaría este miércoles para continuar las conversaciones.