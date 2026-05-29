Instalarán 150 Puntos de Monitoreo Inteligente para reconocimiento vehicular en Sonora

Un total de 150 Puntos de Monitoreo Inteligente (PMI) serán distribuidos entre las principales manchas urbanas del estado como Hermosillo, Cajeme, San Luis Río Colorado, entre otros, son los que formarán parte del Fideicomiso para la Competitividad con Seguridad del Estado de Sonora (Ficoseg), informó el secretario de Seguridad Pública en la entidad.

Braulio Martínez Navarrete explicó que el PMI es un poste que cuenta con cuatro cámaras y diversos instrumentos analíticos de reconocimiento vehicular que se suman a las capacidades instaladas en el Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i).

Así mismo, agregó que, aunado a la instalación de los PMI, se contará con un proyecto de equipamiento de 92 unidades terrestres, el cual contará con vehículos blindados tácticos y vehículos ordinarios para reforzar las zonas de mayor necesidad en materia de seguridad.

En ese sentido, destacó que el Ficoseg es un instrumento de suma importancia para el estado en materia de seguridad y competitividad que surge de la aportación voluntaria de aquellas empresas que cuentan con una planta mayor a 100 trabajadores.

Martínez Navarrete expuso que esta aportación se refleja en un recurso anual de aproximadamente mil millones de pesos destinados a la seguridad.

En términos concretos, a la fecha se han aprobado cuatro proyectos para el estado, uno por iniciativa municipal de Hermosillo y tres para la secretaría de seguridad

Recordó que dichos proyectos surgen de la estrategia y necesidades prioritarias para atender en el estado de Sonora.

Se debe recordar que otro de los proyectos aprobados dentro del Ficoseg consiste en la implementación de 26 Arcos Carreteros en Sonora, orientados a la detección de vehículos que se trasladan en las principales vías del estado por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).