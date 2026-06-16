Las playas de Sonora se consolidan como principal atractivo turístico para el verano

Los destinos de playa de Sonora se perfilan como los principales atractivos turísticos para la próxima temporada de verano, al registrarse un creciente interés de visitantes nacionales y extranjeros.

Brenda Córdoba Bussani, subsecretaria de Promoción Económica y Turística en Sonora, destacó que durante esta época del año los turistas suelen inclinarse por sitios de playa, a diferencia de lo que ocurre en Semana Santa, cuando una parte importante de los visitantes prefiere acudir a los pueblos y regiones serranas del estado.

Asimismo, resaltó los trabajos realizados en diversos balnearios y playas que han sido acondicionados para recibir a los visitantes, entre ellos Huatabampito y El Cochórit, espacios que forman parte de la estrategia para diversificar la oferta turística y brindar mejores experiencias a las familias durante el periodo vacacional.

Córdoba Buzzani anunció además la realización del Buen Fin Turístico, iniciativa promovida a nivel nacional por la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, que se llevará a cabo del 24 al 27 de junio con la participación de empresas del sector turístico.

Explicó que este programa contempla descuentos y promociones principalmente en hoteles y paquetes vacacionales, con el objetivo de facilitar que más personas puedan viajar a precios accesibles y planear con anticipación sus vacaciones de verano.

Puerto Peñasco

La subsecretaria agregó que durante los meses de junio y julio se desarrollarán diversos eventos organizados por municipios, empresas y agrupaciones locales para fortalecer la actividad turística, mientras que también se prepara un evento programado para septiembre que será anunciado con mayor anticipación debido a su relevancia.

PLAYA LAS BOCAS

Agregó que la dependencia se mantiene trabajando de manera coordinada con otras dependencias estatales y autoridades federales en la promoción de Sonora a través de plataformas especializadas como Visit México, además de sumarse a las actividades relacionadas con la difusión y aprovechamiento turístico de eventos internacionales como el Mundial de Futbol, buscando generar una mayor derrama económica para la entidad.

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Redacción
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