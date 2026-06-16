Casos de gusano barrenador en EU acercan reapertura para exportación de ganado pero aumentan riesgos para Sonora

La confirmación de 12 casos de gusano barrenador en Texas y Nuevo México, Estados Unidos, fortalece la expectativa de una pronta reapertura de la frontera para la exportación de ganado mexicano, al desaparecer una de las principales diferencias sanitarias que existían entre ambos países, consideró Juan Ochoa Valenzuela, presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS).

En entrevista con los medios de comunicación, explicó que si bien, hasta el momento no existe un anuncio oficial sobre la reanudación de las exportaciones, continúan los trabajos para establecer los protocolos que permitirían reiniciarlo, entre ellos la utilización de perros especializados para inspección sanitaria.

Ochoa Valenzuela recordó que fue la secretaria de Agricultura de los Estados Unidos, Brooke Rollins, quien públicamente habló sobre la posibilidad de implementar canes de inspección como parte de las medidas para reforzar la vigilancia en los puntos de exportación.

Sonora está lista para reanudar exportaciones de ganado a Estados Unidos

“Ella habla de que están trabajando en un protocolo para una probable reapertura, y menciona que sería con el apoyo de perros para la inspección. Nosotros ya realizamos las adecuaciones que nos solicitaron en la cuarentenaria de Agua Prieta para que puedan trabajar estos animales y técnicamente tenemos todo listo para que no exista ningún retraso por parte nuestra”, compartió.

El dirigente ganadero indicó que las modificaciones consistieron en la construcción de infraestructura específica para facilitar el recorrido de los perros durante las revisiones, aunque todavía no se han definido aspectos operativos como costos, ubicación exacta o número de ejemplares que participarán en el proceso.

“Hasta ahorita no hay un costo para la Unión Ganadera porque no hay exportación. Una vez que se reabra la frontera se trabajará bajo un nuevo protocolo y ahí se establecerán todos esos detalles”, comentó.

Respecto al origen de los canes, dijo que hasta el momento la propuesta contempla la participación de empresas estadounidenses, ya que no tiene conocimiento de compañías mexicanas que actualmente ofrezcan este tipo de servicios especializados para la detección del gusano barrenador.

Sobre la situación sanitaria, informó que actualmente se han confirmado 12 casos de gusano barrenadorentre Texas y Nuevo México, una cifra que se prevé siga en aumento conforme avance la dispersión natural de la plaga.

“Ya se anunciaron 12 casos entre Texas y Nuevo México, lo que quiere decir que van a seguir creciendo todos los días. Eso ya nos pone sanitariamente en el mismo nivel a los dos países y, desde nuestra perspectiva, ya no debería existir un argumento relacionado con el cierre de la frontera”, afirmó.

El presidente de la UGRS advirtió que la llegada del gusano barrenador a Sonora es una posibilidad cada vez más cercana debido a las características de dispersión de la mosca que transmite la enfermedad, la cual puede desplazarse a través de fauna silvestre y aves migratorias.

“Hablar de riesgo ya no es hablar de si va a llegar o no; más bien es cuándo nos va a llegar. Ojalá no suceda, pero la realidad es que llegó primero a Estados Unidos que a Sonora. Es una mosca que se mueve a través de la fauna y no es algo que pueda controlarse fácilmente”, advirtió.

Aunque reconoció la preocupación que existe entre los productores, la presencia del gusano barrenadorno debe generar alarma excesiva, pues se trata de una problemática que anteriormente fue erradicada mediante programas sanitarios específicos.

Sonora, añadió, mantiene estrictas medidas de prevención para retrasar la llegada de la plaga, incluyendo inspecciones constantes, monitoreo mediante trampas y restricciones para el ingreso de ganado proveniente de otras entidades.