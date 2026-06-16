Lluvias podrían favorecer recuperación de las presas en Sonora

La temporada de lluvias representa una oportunidad para mejorar los niveles de almacenamiento en las principales presas de Sonora, especialmente en aquellas ubicadas en la región sur del estado, señaló Rodolfo Castro Valdez, director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en la entidad.

Perspectivas de almacenamiento en presas clave de Sonora

El funcionario explicó que actualmente algunas presas presentan condiciones ligeramente más favorables que las registradas durante el mismo periodo del año anterior, situación que podría fortalecerse con las precipitaciones previstas para los próximos meses.

Precisó que entre los sistemas con mejores perspectivas de captación se encuentran la presa Mocúzari y las que abastecen al Valle del Yaqui, donde se ha mantenido una reserva de agua superior a la registrada en 2025.

Impacto de la temporada de lluvias en el sector agrícola

Castro Valdez indicó que las lluvias serán determinantes para incrementar las reservas hídricas y generar mejores condiciones para el sector agrícola, uno de los principales usuarios del recurso en la entidad.

Añadió que alcanzar niveles de almacenamiento por encima del 50 por ciento sería un resultado favorable, mientras que superar el 60 por ciento representaría un escenario aún más alentador para el próximo ciclo agrícola.

Finalmente, destacó que el comportamiento de la temporada será clave para garantizar una mayor disponibilidad de agua en las regiones productivas del sur de Sonora y reducir la presión sobre las presas que han enfrentado bajos niveles en los últimos años.