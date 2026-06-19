Matan en emboscada a comandante ministerial en Ímuris, Sonora

Juan Manuel Quintana Valenzuela, comandante de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) fue asesinado durante la madrugada de este jueves tras ser víctima de una agresión armada tipo emboscada en la colonia El Greco, en el municipio de Ímuris, hecho que movilizó a corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno en la zona norte de Sonora.

De acuerdo con la información confirmada por la Fiscalía de Sonora, Quintana Valenzuela, quien se desempeñaba como jefe de grupo de la base operativa de la AMIC en Ímuris fue atacado por sujetos armados durante las primeras horas del día, perdiendo la vida en el lugar como consecuencia de la agresión.

Tras el ataque se activó un operativo coordinado entre fuerzas estatales, federales y municipales para tratar de ubicar a los responsables. Elementos de seguridad realizaron recorridos y acciones de búsqueda en distintos puntos de la región, mientras personal de Servicios Periciales procesó la escena del crimen y recabó indicios para integrar la carpeta de investigación.

La Fiscalía de Sonora informó que ya se desarrollan entrevistas, análisis periciales y diversas diligencias para establecer la mecánica de los hechos y determinar la identidad de quienes participaron en el homicidio. La institución señaló que trabajará en coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno para localizar y capturar a los responsables.

Quintana Valenzuela contaba con trayectoria dentro de la corporación ministerial y participó en diversas investigaciones y operativos relacionados con el combate a la delincuencia en la región norte del estado. Según la Fiscalía, intervino en acciones relevantes para la detención de objetivos prioritarios y en labores de investigación criminal.

El asesinato del mando ministerial ocurre en una zona estratégica para las corporaciones de seguridad debido a su ubicación en el corredor que conecta el norte de Sonora con la frontera, una región donde en los últimos años se han reforzado los operativos contra grupos delictivos vinculados a actividades ilícitas.

Hasta el momento no se han reportado personas detenidas por estos hechos, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones y continúan con las acciones de búsqueda para esclarecer el homicidio.