Impulsa Sonora repoblamiento de presas con más de 2.3 millones de crías de tilapia

Más de 2 millones 375 mil crías de tilapia fueron sembradas en presas y embalses de Sonora durante 2025 como parte de un programa estatal orientado a fortalecer la actividad pesquera y respaldar a las cooperativas que dependen de esta actividad.

La secretaria de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa), Celida López Cárdenas, informó que las acciones de repoblamiento acuícola buscan incrementar la producción pesquera y mejorar el aprovechamiento sustentable de los recursos en distintos cuerpos de agua de la entidad.

La funcionaria explicó que, a través de la Subsecretaría de Pesca y Acuacultura, se mantiene un programa permanente para aumentar la disponibilidad de especies de interés comercial, mediante una inversión cercana al millón de pesos durante el presente ejercicio.

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Siembra de tilapia en presas clave de Sonora

Como parte de esta estrategia, anunció la siembra de un millón de alevines adicionales de tilapia en la presa Plutarco Elías Calles ‘El Novillo‘, en San Pedro de la Cueva, así como de 50 mil crías en la presa Rebeiquito, ubicada en Soyopa.

Entre las principales acciones realizadas destacan la liberación de 275 mil alevines en la presa Adolfo Ruiz Cortines ‘El Mocúzarit’, en Álamos; 247 mil en la presa Álvaro Obregón ‘El Oviáchic’, en Cajeme; y un millón de organismos en ‘El Novillo’.

Asimismo, se sembraron 118 mil 500 crías en la presa General Lázaro Cárdenas ‘La Angostura’, en Nacozari; 100 mil en la presa Rodolfo Félix Valdez ‘El Molinito’, en Hermosillo; y 50 mil organismos en cada uno de los embalses Las Calabazas, en Bacanora; Rebeiquito, en Soyopa; El Tápiro, en Cumpas; y Cuauhtémoc, en Átil.

Celida López señaló que estas acciones benefician a cooperativas pesqueras y familias que dependen de la pesca continental, además de contribuir al fortalecimiento económico de las comunidades vinculadas a esta actividad.