Pide Groenlandia protección a la OTAN

El gobierno de Groenlandia solicitó a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)“garantizar su defensa”, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiterara su interés en adquirir ese territorio autónomo que forma parte del Reino de Dinamarca, postura dada a conocer mediante un comunicado oficial difundido este lunes.

En el documento, la oficina del primer ministro groenlandés señaló que “no aceptará bajo ninguna circunstancia” una toma de control estadounidense. La administración local recordó que Groenlandia mantiene su estatus político dentro del Reino de Dinamarca y que cualquier cambio en su soberanía no está en discusión.

Por su parte, el primer ministro de Dinamarca, Jens-Frederik Nielsen, también pidió a la OTAN protección frente a las declaraciones del mandatario estadounidense.

El gobierno danés subrayó que, al formar parte del Reino, Groenlandia es miembro de la alianza militar, por lo que su seguridad debe estar garantizada dentro de ese marco.

El interés de Donald Trump en Groenlandia se remonta a su primer mandato y responde a razones estratégicas y geopolíticas: el territorio ocupa una posición clave en el Ártico, región donde el deshielo ha abierto nuevas rutas marítimas y ha facilitado el acceso a recursos naturales como minerales estratégicos, además de petróleo y gas.

Groenlandia también alberga la Base Espacial Pituffik, instalación militar de Estados Unidos utilizada para sistemas de alerta temprana y defensa.

Trump ha señalado que la presencia de Rusia o China en la zona “representaría un riesgo para la seguridad de su país” y afirmó que está dispuesto a ejercer presión política o económica. Ante ello, el gobierno groenlandés reiteró que su soberanía no está sujeta a negociación y que cualquier intento externo debe ser contenido por la OTAN.