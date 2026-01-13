Entrega el INE propuestas para la reforma electoral

Nueve de los once consejeros del Instituto Nacional Electoral entregaron un conjunto de propuestas que buscan ser consideradas en el proyecto de reforma electoral que será enviado al Congreso de la Unión por la presidenta Claudia Sheinbaum.

La entrega se realizó este lunes como parte del diálogo entre el organismo electoral y el Poder Ejecutivo.

La comitiva fue encabezada por la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, y fue recibida por Pablo Gómez Álvarez, presidente de la Comisión Presidencial Electoral.

Durante el encuentro, los consejeros presentaron un documento que integra más de 240 propuestas relacionadas con distintos aspectos del sistema electoral.

Entre los planteamientos destaca la propuesta de vincular el presupuesto del INE al Producto Interno Bruto, con el objetivo de evitar reducciones futuras. También se incluyó la solicitud de eliminar el secreto ministerial en ciertos procesos y mantener a los legisladores electos bajo el principio de representación proporcional. El consejero Arturo Castillo señaló que la falta de recursos impacta en la calidad de la democracia y en la confiabilidad de las elecciones.

Asimismo, se propuso sancionar a los funcionarios que no colaboren con el INE cuando sea necesario avanzar en procedimientos institucionales. En materia de representación política, el consejero Jaime Rivera sostuvo que la reforma debe fortalecer este esquema para garantizar la presencia de distintas posturas, por lo que se llamó a respetar a las minorías.

Por su parte, Pablo Gómez Álvarez afirmó que no es viable vincular el presupuesto del INE al PIB, ya que la intención de la reforma es “reducir los costos de los procesos electorales” y señaló que dicha indexación implicaría un aumento en el gasto.

Tras una reunión de aproximadamente hora y media, reconoció que la reforma no contará con consenso pleno, aunque aseguró que el gobierno “no busca afectar la autonomía del organismo electoral”.