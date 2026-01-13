Persisten vientos por tormenta invernal; descartan lluvias generalizadas en Sonora: Conagua

Aunque la segunda tormenta invernal aún se mantiene sobre Sonora, sus principales efectos se concentran en la presencia de vientos fuertes, explicó Gilberto Lagarda Vázquez, especialista técnico de Conagua Sonora.

Indicó, que para este inicio de semana se esperan rachas de entre 40 y 60 kilómetros por hora en la mayor parte del estado.

“En cuanto a precipitaciones, sólo existe una baja probabilidad para el sur, principalmente en zonas serranas, donde podrían registrarse lluvias ligeras o lloviznas aisladas con una posibilidad aproximada del 30 por ciento”, mencionó.

Para el resto del estado dijo no se prevén lluvias y a partir de este martes, el sistema se alejará, permitiendo cielos despejados durante el resto de la semana.

En cuanto a las temperaturas Lagarda Vazquez, comentó, se sentirá un ligero aumento debido al debilitamiento de la masa de aire frío asociada al frente frío número 27, con máximas cercanas a los 30 grados centígrados en regiones centro, sur y noroeste, mientras que en el norte y oriente persistirán mínimas entre menos cinco y 10 grados centígrados.