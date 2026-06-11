Plantea Trump la posibilidad de no renovar el T-MEC

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que existe la posibilidad de que su gobierno no renueve el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), al considerar que el acuerdo debe ofrecer mayores beneficios para la economía estadounidense.

Las declaraciones fueron realizadas en la Casa Blanca durante una serie de comentarios relacionados con la relación comercial entre los tres países de América del Norte.

Trump indicó que mantiene conversaciones sobre el tema con los líderes de México y Canadá.

Durante su intervención, sostuvo que ambos países dependen en gran medida del mercado estadounidense y afirmó que su administración busca condiciones comerciales que favorezcan más a Estados Unidos dentro del marco de las futuras negociaciones.

Desde Washington se ha insistido en revisar aspectos del tratado bajo el argumento de que Canadá y México obtienen mayores ventajas en materia de exportaciones hacia territorio estadounidense.

Por su parte, los gobiernos de México y Canadá han expresado su respaldo a la continuidad del T-MEC.

Ambas naciones sostienen que el tratado ha “fortalecido la integración económica de la región, facilitando cadenas de suministro compartidas y la llegada de inversiones en sectores estratégicos para los tres mercados”.

México ha destacado la relevancia del acuerdo para actividades como la industria automotriz y la producción agrícola, mientras que Canadá ha subrayado su importancia para los sectores energético y manufacturero.

Las autoridades de ambos países consideran que la estabilidad comercial derivada del tratado contribuye al crecimiento económico y a la competitividad regional.