Presenta el Gobierno federal nuevas propuestas a la CNTE

A pocas horas del inicio del Mundial, el gobierno federal y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) retomaron el diálogo en la Secretaría de Gobernación, donde funcionarios presentaron nuevos planteamientos relacionados con demandas del magisterio en una reunión que comenzó después de las 11 de la mañana del miércoles y posteriormente entró en receso para permitir que la representación sindical evaluara el contenido de las propuestas.

Los temas expuestos por las autoridades federales incluyen asuntos vinculados con el sistema educativo y la seguridad social.

La dirigencia de la CNTE informó que revisará los nuevos elementos antes de emitir una respuesta oficial y determinar los siguientes pasos dentro del proceso de negociación.

La mesa de diálogo se desarrolla en un momento marcado por la atención nacional hacia el arranque del Mundial y por las movilizaciones impulsadas por la Coordinadora en distintas regiones del país.

La organización magisterial había señalado previamente que acudiría a la reunión con la expectativa de escuchar planteamientos distintos a los ya presentados por el gobierno.

Antes de ingresar a la Secretaría de Gobernación, integrantes de la Comisión Única Negociadora advirtieron que, en caso de no encontrar avances en las conversaciones, contemplaban realizar una marcha hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y anunciar un plan de acción que integraría demandas de diversos sectores sociales, entre ellos madres buscadoras, estudiantes de preparatorias de la capital y trabajadores vinculados al conflicto laboral del Monte de Piedad.

Durante las declaraciones previas al encuentro, Pedro Hernández, secretario general de la Sección 9 de la CNTE en la Ciudad de México, utilizó referencias futbolísticas para describir el momento de las negociaciones.

El dirigente manifestó que el movimiento continuará impulsando sus demandas, entre ellas la abrogación de la Ley del ISSSTE, tema que permanece como una de las principales exigencias de la organización.

La respuesta que emita la CNTE tras analizar las propuestas federales será clave para definir si continúan las mesas de trabajo o si se mantienen las acciones de protesta anunciadas por el magisterio en distintos puntos del país.