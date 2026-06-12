temporada de lluvias podría ser más favorable este verano, según pronósticos

Se podría registrar una temporada de lluvias más favorable que la observada durante el año pasado en el estado de Sonora, con precipitaciones que comenzarían a presentarse a partir de la segunda quincena de junio y que se intensificarían durante julio y agosto, informó el director general de la Comisión Estatal del Agua (CEA), Rodolfo Castro Valdez.

El funcionario explicó que, de acuerdo con los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), existe expectativa de una temporada activa de tormentas tropicales y ciclones en el Pacífico, fenómeno que podría generar mayores aportaciones de agua para distintas regiones de la entidad.

“Evidentemente el Sistema Meteorológico Nacional nos señala que viene un año intenso en lluvias, entonces sí, precisamente hacia la segunda quincena de junio esperaríamos que empiecen a desarrollarse este tema de las tormentas tropicales y que podrían algunas de ellas convertirse en ciclones”, señaló.

Castro Valdez mencionó que las precipitaciones beneficiarían principalmente a la zona sur y a la región serrana del estado, áreas que históricamente concentran una mayor captación de agua durante la temporada de verano.

El funcionario agregó que actualmente algunas regiones de Sonora continúan registrando condiciones de sequía moderada, por lo que la llegada de lluvias representaría un alivio tanto para el sector agrícola como para la recuperación de presas y acuíferos.

“Esperamos agua, esperamos más lluvia por supuesto que el año pasado, estamos confiados en que se presenten y estamos preparándonos”, comentó.

Asimismo, explicó que productores agrícolas mantienen expectativas positivas ante el inicio de la temporada, particularmente para cultivos de temporal como maíz y algunos forrajes, que pueden desarrollarse con una o pocas precipitaciones durante el verano.

Finalmente, resaltó que las autoridades estatales mantienen trabajos preventivos en infraestructura hidráulica, mantenimiento de presas y acciones de protección civil para atender cualquier eventualidadderivada de la temporada de lluvias y ciclones, la cual ya habría dado inició oficialmente en el país.