Privan de la libertad a 10 ingenieros, entre ellos 7 de Sonora, que trabajan en una minera canadiense con sede en Sinaloa

La Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM) ha confirmado la privación ilegal de la libertad de al menos 10 mineros que laboran en la minera de origen canadiense Vizsla Silver, en el municipio de Concordia, Sinaloa.

De acuerdo con información de Reforma, siete de ese grupo de plagiados serían originarios Sonora.

Desde la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM) expresamos nuestra profunda preocupación por la privación ilegal de la libertad, por parte de personas desconocidas, de 10 profesionales de la industria minera con un desempeño honesto en su forma laboral en el municipio de Concordia, Sinaloa, desde el pasado 23 de enero”, expresó esa asociación mediante redes sociales.

¿Dónde fue la privación de la libertad de los mineros?

De acuerdo con reportes, el plagio ocurrió por la mañana del 23 de enero luego de que hombres armados ingresaran al fraccionamiento donde los trabajadores estaban hospedados y se los llevaron por la fuerza.

Se trata de un inmueble ubicado en “La Clementina”, el cual era rentado para la estancia de los trabajadores afectados.

Autoridades confirman que ya hay carpeta de investigación

El vicefiscal en la Zona Sur, Isaac Aguayo Roacho, confirmó a medios locales que ya existe una carpeta de investigación por estos hechos y que algunas de las desapariciones ya están formalmente registradas en sistemas oficiales.

De acuerdo con lo difundido, parte de los casos cuentan con fichas de búsqueda activas, lo que indica que se encuentran integrados a procesos formales de localización.

¿Quiénes aparecen en las fichas de búsqueda?

En fuentes abiertas y plataformas digitales comenzaron a difundirse fichas con nombres específicos de personas reportadas como desaparecidas.

Entre los casos señalados se encuentran:

Saúl Alberto Ochoa Pérez

José Antonio Jiménez Nevárez

Ambos fueron reportados como vistos por última vez el 23 de enero en el municipio de Concordia, según los registros compartidos en redes y retomados por medios.

Comisión de Búsqueda de Sonora emite ficha oficial

La Comisión de Búsqueda de Sonora publicó en la red social X una ficha oficial de búsqueda de José Antonio Jiménez Nevárez, en la que se incluyen datos de contacto para que cualquier persona que tenga información pueda comunicarse directamente con las autoridades.

Estas fichas forman parte del mecanismo institucional de localización, que permite centralizar reportes ciudadanos y canalizarlos a las áreas de investigación.