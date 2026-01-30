Sheinbaum presenciará el hundimiento de exbuque de la Marina en Guaymas durante gira por Sonora

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezará el acto de hundimiento del ex-buque de la Marina llamado “Corrientes” en San Carlos, Nuevo Guaymas, como parte de su gira por Sonora el 1 de febrero.

De acuerdo con información que dio a conocer la ejecutiva federal durante la conferencia de prensa matutina de este jueves, adelantó que el objetivo es la creación de un nuevo arrecife en esa área del puerto, además de sostener una reunión con empresarios para la detonación de proyectos.

Cabe mencionar que, como parte del proyecto del Sistema Arrecifal Artificial Sonorense (SAAS), que contempla el hundimiento de alrededor de 14 artefactos navales, este domingo 1 de febrero se llevará a cabo el hundimiento controlado del ex buque de la Marina “Corrientes” frente a las costas de San Carlos, evento que será presidido por la presidenta de México.

El aviso oficial de la Capitanía de Puerto Regional en Guaymas sobre el hundimiento, indica que está dentro del polígono autorizado del SAAS, con el objetivo de fortalecer los arrecifes artificiales y fomentar la biodiversidad marina en la región.

La autoridad marítima informó que, como medida de seguridad, desde el 27 de enero se encuentra suspendida todo tipo de navegación, así como actividades turísticas y pesqueras en la zona señalada, restricción que se mantendrá en la fecha del hundimiento y días posteriores, hasta que concluyan los trabajos de revisión, supervisión y monitoreo del sitio.

El procedimiento cuenta con sustento legal en la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, así como en disposiciones de la Secretaría de Marina, y será supervisado por personal especializado para garantizar que el hundimiento se realice bajo condiciones controladas y sin riesgos para la comunidad marítima.

La Capitanía de Puerto Regional exhortó a la comunidad marítima a mantenerse atenta a los avisos oficiales y respetar las disposiciones vigentes, con el fin de salvaguardar la seguridad de personas, embarcaciones y actividades productivas en la zona.

Este acto forma parte de la agenda presidencial en Sonora, que también incluye la visita de Claudia Sheinbaum al municipio de Bavispe, donde, junto con el gobernador Alfonso Durazo Montaño, encabezará la inauguración de la carretera Bavispe-Nuevo Casas Grandes, la cual será el 31 de enero.