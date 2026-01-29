Militares juran lealtad a Delcy Rodríguez

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela realizó un acto de juramento de lealtad y subordinación a Delcy Rodríguez, quien asumió la presidencia tras la captura de Nicolás Madurodurante una operación militar encabezada por Estados Unidos en un evento que se llevó a cabo con la participación de alrededor de 3 mil 200 efectivos y marcó el primer acto público de respaldo institucional a la nueva jefa del Ejecutivo.

Rodríguez tomó el mando luego de la detención de Maduro, ocurrida el 3 de enero durante una incursión que incluyó ataques aéreos en Caracas y otras regiones del país, con un saldo cercano a cien personas fallecidas.

En su mensaje, la presidenta encargada señaló que las fuerzas armadas se mantuvieron en combate durante los hechos y confirmó un cambio en la relación con Estados Unidos, que ahora incluye concesiones en materia petrolera.

Durante la ceremonia, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, expresó el compromiso de fidelidad de la institución armada con la presidenta encargada y con la Constitución. Como parte del protocolo, soldados entregaron a Rodríguez el bastón de mando presidencial y la espada de Simón Bolívar.

Al acto también asistieron cuerpos policiales encabezados por el ministro del Interior, Diosdado Cabello, quien afirmó que respaldar a la mandataria es “garantizar la continuidad del gobierno”.

Rodríguez realizó cambios en la estructura militar, entre ellos el relevo del jefe de la guardia presidencial y de mandos regionales.

El interinato de la presidenta tiene un plazo constitucional de hasta seis meses para convocar a elecciones, aunque sectores del oficialismo han señalado que ese escenario no aplica, mientras que voces opositoras estiman que el proceso podría extenderse más de un año.