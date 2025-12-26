Puerto Peñasco Secuencia III, proyecto estratégico de la CFE para expandir el sistema eléctrico nacional

Para fortalecer la confiabilidad del suministro eléctrico y garantizar el acceso equitativo a la energía en todo el país, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de Energía, impulsan el Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional 2025-2030 en la región de Puerto Peñasco.

Dentro de este programa, la Central Fotovoltaica Puerto Peñasco Secuencia III se posiciona como un proyecto estratégico, alineado con la Estrategia Nacional del Sector Eléctrico y con los principios de economía, eficiencia, imparcialidad y honradez establecidos en la Ley de la Empresa Pública del Estado.

De acuerdo con un comunicado de la paraestatal, el proyecto forma parte de los esfuerzos para modernizar la infraestructura pública del país e incrementar la generación eléctrica a partir de energías limpias, aprovechando el alto potencial solar de la región del noroeste mexicano.

Para asegurar un proceso transparente y objetivo en la evaluación de propuestas, la CFE instruyó la instalación de Comisiones Técnica y Económica, integradas por representantes de áreas sustantivas de la empresa, con la participación de Auditoría Interna y la Coordinación de Control Interno como observadores.

Estas comisiones operan conforme a lineamientos específicos para proyectos de gran magnitud, los cuales establecen métodos colegiados de evaluación, así como estrictas normas de confidencialidad e imparcialidad durante todo el procedimiento.

En el caso de Puerto Peñasco Secuencia III, se recibieron ofertas de diversos contratistas y consorcios; sin embargo, únicamente fueron evaluadas aquellas que cumplieron en tiempo y forma con la presentación de sus garantías de sostenimiento de oferta, conforme a los Términos de Referencia.

La CFE subrayó que la revisión de las propuestas se realizó con absoluta objetividad, sin favorecer a ningún participante, y con base en criterios técnicos verificables, en apego a la Constitución y a diversos artículos de la legislación que rige a la empresa pública.

El resultado del proceso permitirá seleccionar la propuesta que ofrezca las mejores condiciones en precio, calidad, financiamiento, oportunidad e integración de contenido nacional.

Se trata de un proyecto que contará con una capacidad de generación de 300 megawatts y un sistema de almacenamiento con baterías de 103 megawatts por tres horas, fortaleciendo así al Sistema Eléctrico Nacional y al desarrollo regional de Sonora.