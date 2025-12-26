Sonora registra repunte en homicidios durante noviembre

El delito de homicidio doloso registró un repunte en Sonora durante noviembre, de acuerdo con el reporte de incidencia delictiva del Comité Ciudadano de Seguridad Pública (CCSP), pues a nivel estatal, los casos pasaron de 75 a 89, lo que representa un incremento del 19% respecto a octubre.

En Hermosillo, el comportamiento mensual mostró una ligera variación al alza en homicidios, al ir de 34 a 35 casos, un aumento del 3%. En cuanto a lesiones dolosas, la capital sonorense tuvo un descenso significativo, al pasar de 42 a 26, equivalente a una reducción del 38%.

El municipio de Cajeme, uno de los de mayor impacto en violencia en el estado, presentó un alza marcada en homicidios dolosos durante noviembre: de 24 a 34 casos, lo que implica un incremento del 42% mensual. Las lesiones dolosas también descendieron, pasando de 22 a 17 casos, lo que representa una disminución del 23%.

En Nogales, los homicidios dolosos pasaron de uno a cuatro, lo que representó un incremento del 300%; mientras que las lesiones dolosas, por su parte, fueron de 20 en octubre y 15 en noviembre, con una disminución del 25%.

En el análisis del periodo de enero a noviembre, comparando 2024 contra 2025, el estado de Sonora registró una reducción del 21% en homicidios dolosos, al pasar de mil 339 a mil 055 casos. Las lesiones dolosas también mostraron una ligera disminución del 4%, con mil 420 casos en 2024 frente a mil 363 en 2025.

En Hermosillo, los homicidios dolosos aumentaron de 141 a 218 casos, lo que representa un incremento del 55% anual; por su parte, las lesiones dolosas también subieron de 379 a 519, con un alza del 37%, consolidándose como un municipio con crecimiento sostenido de agresiones.

En Cajeme, los homicidios dolosos tuvieron un aumento del 16% anual, al pasar de 290 a 335 casos en el periodo enero-noviembre. Las lesiones dolosas, por el contrario, cayeron de 158 a 128, correspondiendo a un descenso del 19%.

Por el contrario, Nogales presentó una disminución relevante en homicidios dolosos, que bajaron de 81 a 61 casos, es decir, un 25% menos en el acumulado anual, mientras que las lesiones dolosas tuvieron una ligera variación al alza, pasando de 106 a 123, lo que equivale a un aumento del 16%.

Redacción
