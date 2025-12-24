Aplazan caso contra Hernán “N”

Un juez de control de la Región Judicial 9 autorizó una prórroga de tres meses al Ministerio Público para ampliar la investigación complementaria en contra de Hernán “N”, exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco quien es investigado por su presunta relación con la organización criminal conocida como “La Barredora”.

La resolución fue emitida durante una audiencia realizada por videoconferencia, en la que el juez Ramón Adolfo Brown Ruiz avaló la solicitud presentada por la Fiscalía General del Estado de Tabasco.

La autoridad ministerial expuso que el tiempo adicional es necesario para concluir la recopilación y el análisis de datos de prueba dentro de la carpeta de investigación.

Con esta determinación, el cierre de la investigación fue reprogramado para el 24 de marzo de 2026. El ajuste modifica el calendario del proceso penal y pospone la etapa intermedia, en la que se determinaría si el caso es llevado a juicio oral.

Hernán “N” participó en la audiencia de manera remota desde el Centro Federal de Readaptación Social número 1, “El Altiplano”, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México donde el imputado permanece bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada, misma que continuará vigente.

Durante la sesión, la defensa legal del exsecretario no se opuso a la solicitud de ampliación del plazo presentada por la Fiscalía.

Las investigaciones de la Fiscalía vinculan al exmando con una célula delictiva identificada como “La Barredora”, señalada por autoridades federales como un grupo relacionado con el Cártel Jalisco Nueva Generación en la región sureste del país.

Hernán “N” fue detenido el 13 de septiembre en Asunción, Paraguay, y es señalado por los presuntos delitos de extorsión, secuestro agravado y delincuencia organizada. Además, se informó que sus cuentas bancarias permanecen aseguradas como parte del proceso.