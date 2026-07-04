Removerán autos chatarra de las calles de Puerto Peñasco

Los dueños de vehículos en desuso tendrán la oportunidad de quitarlos de la vía pública por sus propios medios.

Autoridades removerán autos chatarra con el objetivo de mejorar la imagen urbana de Puerto Peñasco. El operativo del Gobierno Municipal, encabezado por la procuradora, Rosario Marlene Vega Grijalva, consistirá con el retiro de vehículos en estado de abandono y unidades inservibles que permanecen en la vía pública.

Vega Grijalva señaló que la presencia de carros chatarra es una de las quejas más recurrentes de los habitantes en Puerto Peñasco. Además, comentó que esas unidades son un obstáculo para la circulación y generan problemas de seguridad vial, por lo que los propietarios tendrán la oportunidad de retirar sus vehículos por cuenta propia.

La funcionaria también informó que en estas acciones participarán dependencias como: Servicios Públicos, Ecología, Inspección y Vigilancia, así como Seguridad Pública. Dichos organismos coordinarán el procedimiento para remover los automóviles con la meta de recuperar espacios públicos para los rocaportenses.