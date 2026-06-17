Reportan primera muerte por calor en Sonora; autoridades alertan temperaturas de hasta 45 grados

Sonora registró la primera muerte asociada a las altas temperaturas de la temporada 2026, en medio de una alerta por calor extremo emitida por autoridades estatales, que advierten un panorama crítico durante los próximos días con temperaturas cercanas a los 45 grados Celsius en distintas regiones de la entidad.

A la fecha en la actual temporada de verano en Sonora se han contabilizado 39 afectaciones relacionadas con el calor, entre ellas una defunción por golpe de calor ocurrida en Hermosillo, municipio que concentra el mayor número de casos junto con Huatabampo, ambos con 12 registros.

El reporte epidemiológico detalla que en el estado se contabilizan 36 casos de deshidratación y tres golpes de calor, además del fallecimiento, lo que ubica a Sonora entre las entidades con mayores impactos por las temperaturas extremas en el noroeste del país.

La Coordinación Estatal de Protección Civil, advirtió que la ola de calor persistirá al menos durante los próximos tres días, principalmente en el centro, noroeste y sur de Sonora, donde los termómetros podrían alcanzar entre 42 y 45 grados, especialmente en zonas urbanas y áreas abiertas.

Por ello, Protección Civil hizo un llamado a evitar exposición prolongada al sol entre las 11:00 y las 17:00 horas, mantenerse hidratado, utilizar ropa ligera y no permanecer en vehículos cerrados. También pidieron extremar precauciones en zonas rurales y forestales, debido a que el calor intenso y la baja humedad favorecen la rápida propagación de incendios de vegetación.