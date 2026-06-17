Ajustarán horarios laborales y clases por partidos de México en el Mundial

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció nuevas modificaciones en las actividades laborales y escolares con motivo de los partidos que disputará la Selección Mexicana en la Copa Mundial de Futbol 2026, en una segunda ocasión en la que el Gobierno federal implementa medidas especiales relacionadas con el torneo.

Para este miércoles 17 de junio, las oficinas del Gobierno federal en la Ciudad de México concluirán sus actividades presenciales a las 15 horas y continuarán mediante teletrabajo en una decisión que busca “facilitar los desplazamientos de la población ante el movimiento esperado por la celebración del encuentro entre México y Corea del Sur”.

Las acciones también contemplan cambios para el jueves 18 de junio en la Zona Metropolitana de Guadalajara, donde se aplicará la modalidad de trabajo a distancia.

Ese mismo día, la Selección Mexicana disputará su segundo compromiso del torneo en el estadio Guadalajara, programado para las 19 horas.

El decreto incluye además medidas para el próximo 24 de junio, fecha en la que México enfrentará a Chequia en el estadio Ciudad de México.

Durante esa jornada, las dependencias federales ubicadas en la capital del país operarán bajo esquemas de teletrabajo o modalidades flexibles, disposición que también considera la suspensión de clases en los planteles educativos dependientes de la Secretaría de Educación Pública.

La administración federal ya había implementado una medida similar el pasado 11 de junio durante la inauguración de la Copa Mundial, cuando México enfrentó a Sudáfrica. En aquella ocasión se suspendieron actividades en oficinas públicas y privadas, así como en escuelas de todos los niveles en la Ciudad de México.

Las autoridades señalaron que estas acciones tienen como propósito “contribuir a una mejor movilidad urbana durante los días en que se desarrollan encuentros de alta asistencia relacionados con el Mundial 2026”.