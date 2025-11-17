Retiran marinos 200 kg de desechos contaminantes en limpieza naval en El Mirador

En una reciente jornada de limpieza en El Mirador, Puerto Peñasco, la Sexta Zona Naval de la Secretaría de Marina retiró 200 kilogramos de desechos sólidos inorgánicos contaminantes del litoral. Esta acción forma parte de la campaña permanente para conservar limpias las playas y costas del municipio.

La limpieza fue realizada por 15 elementos navales, entre Oficiales, Clases y Marinería, quienes recolectaron principalmente plástico, pet, vidrio y metales como aluminio. Esta iniciativa busca fomentar la conciencia ambiental y promover la restauración del ecosistema costero.

La Secretaría de Marina destacó que estas labores no solo protegen el medio ambiente marino, sino que también aseguran la conservación de espacios públicos de esparcimiento para la comunidad local y turistas. Así, buscar fortalecer los intereses marítimos y el turismo náutico en la región.