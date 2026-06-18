Se contempla la reapertura de la Unidad de Hemodiálisis en Puerto Peñasco

Según lo señalado por Magda Bastida Lucero, presidenta de la Asociación Proyecto de Asistencia Comunitaria Integral, se podría reabrir la Unidad de Hemodiálisis en Puerto Peñasco. El reinicio de operaciones podría arrancar en julio de 2026, pero todavía es necesario la aprobación de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

En palabras de Bastida Lucero, su asociación no dejó de persistir en la reactivación del centro de hemodiálisis. No obstante, el largo proceso burocrático y administrativo por parte de la Cofepris los ha frenado. Aún así, la activista aclaró que en el municipio sonorense ya se cuenta con el equipo suficiente para volver a brindar atención clínica.

Por otro lado, la Asociación Proyecto de Asistencia Comunitaria Integral formó una sinergia con Club Rotario Mar, el Gobierno Municipal de Peñasco y empresas locales para empujar la reanudación de la Unidad de Hemodiálisis. Por el momento, coordinan esfuerzos para atender casos de pacientes con enfermedades renales en otras ciudades de Sonora.