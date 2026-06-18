Sólo el 50% de aspirantes al Cobach en Puerto Peñasco podrán ingresar a clases

El director del plantel Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (Cobach) en Puerto Peñasco, Jaime López Méndez, confirmó que, de 855 solicitudes para entrar a la institución educativa, sólo podrán aceptar 425. El maestro reveló que esto se debe principalmente a las carencias de infraestructura en el plantel.

El problema es que el Cobach en Puerto Peñasco no cuenta con las suficientes aulas para recibir a más de 430 personas de nuevo ingreso. López Méndez detalló que sólo disponen de 10 salones, en los que caben un máximo de 42 alumnos, cuando la cantidad recomendada es de 35.

El directivo incentivó a las nuevas generaciones a buscar otras alternativas educativas en Puerto Peñasco, las cuales también mantienen los mismos estándares de calidad académica que el Cobach. A su vez, el docente reiteró que ningún joven debería quedarse sin la oportunidad de acceder a educación media superior.