Semar rescata a pescadores extraviados en Puerto Peñasco

La Secretaría de Marina (Semar) llevó a cabo un operativo en el que consiguieron rescatar a tres pescadores en Puerto Peñasco. De acuerdo con los primeros informes, los hombres provenían de un bote que se perdió en el Mar de Cortés, del cual no se tenía noticias desde el domingo 14 de junio.

Los trabajos de rescate se realizaron en la Sexta Zona Naval, luego de que personal de la Semar recibieran una solicitud de apoyo en estado de emergencia. Familiares y amigos de los pescadores fueron los que contactaron a las autoridades, dado que los tripulantes no les respondieron desde ningún canal de comunicación.

Ante ello, la Semar intervino rápidamente con un vehículo marítimo de alta velocidad y encontraron a la embarcación de forma oportuna. Los trabajadores pesqueros fueron encontrados con signos vitales estables y fuera de peligro.