Profanan iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Puerto Peñasco

La Parroquia San Francisco de Asís denunció un acto de profanación ocurrido durante la madrugada del lunes, luego de que personas ingresaran ilegalmente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, en la colonia El Puerto, causando daños materiales y atentando contra objetos sagrados del recinto religioso.

De acuerdo con la información emitida por la comunidad parroquial, los intrusos causaron destrozos en el interior del templo y revisaron distintas áreas en busca de objetos de valor. La parroquia aclaró que los vasos utilizados para la liturgia carecen de valor económico, pues están elaborados en latón, contrario a lo que algunas personas pudieran suponer.

Lo más grave, señalaron, fue la violación del sagrario, del cual se extrajo el Santísimo Sacramento. Si bien no se sustrajeron hostias consagradas ni fueron arrojadas al suelo, la sola acción de violentar el sagrario constituye un grave acto de profanación, que hiere la fe y los sentimientos religiosos de los feligreses.

Ante lo ocurrido, la Iglesia del Sagrado Corazón permanecerá cerrada temporalmente hasta que se lleve a cabo el acto litúrgico de reparación y desagravio, necesario para restituir la dignidad del lugar y devolver la Eucaristía a su espacio, considerado el centro espiritual de la comunidad católica.

Los sacerdotes de Puerto Peñasco se reunirán en los próximos días para coordinar la ceremonia correspondiente y proceder a la reapertura del templo. Asimismo, la parroquia llamó a la comunidad a mantenerse en oración ante hechos que, afirmaron, reflejan una preocupante pérdida de valores en la sociedad.