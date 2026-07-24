Sonora lidera conciliación laboral con 92.4% de acuerdos

El Gobierno de Sonora informó que la entidad se ubica en el primer lugar nacional en conciliación laboral, al registrar un promedio de 92.4% de efectividad en la resolución de conflictos entre trabajadores y empleadores a través del diálogo.

El gobernador Alfonso Durazo Montaño señaló que estos resultados corresponden al trabajo realizado por el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Sonora, organismo que, aseguró, ha fortalecido los mecanismos de atención para resolver controversias laborales de manera ágil y mediante acuerdos entre las partes.

De acuerdo con el mandatario, entre octubre de 2022 y mayo de 2026 el Centro recibió 225 mil 684 asuntos laborales, de los cuales se concretaron 181 mil 705 convenios.

“Al paso de los años hemos venido consolidando una cultura del diálogo, de la negociación, en la que estamos todos de acuerdo en una parte elemental: no nos levantamos de la mesa si no hay una negociación cerrada favorablemente para todas las partes en disputa”, expresó.

Recuperación económica y cobertura regional en conciliación laboral

Durazo Montaño agregó que, de octubre de 2022 a junio de 2026, los procesos conciliatorios permitieron recuperar más de 5 mil 598 millones de pesos en pagos para trabajadores sonorenses.

El gobernador destacó que el Centro de Conciliación Laboral opera a través de ocho sedes regionales, ubicadas en Hermosillo, Guaymas, Ciudad Obregón, Navojoa, Nogales, Agua Prieta, Puerto Peñasco y San Luis Río Colorado, con el propósito de ampliar la cobertura y facilitar el acceso a estos servicios en distintas regiones del estado.

Según el Gobierno de Sonora, estas acciones forman parte de la estrategia para fortalecer las instituciones laborales, promover la solución de conflictos mediante el diálogo y brindar mayor certeza jurídica a trabajadores y empleadores.