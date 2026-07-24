Incineran más de una tonelada de narcóticos en Sonora

Como parte de las acciones de combate a los delitos contra la salud, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que se llevó a cabo la incineración de más de una tonelada de narcóticos que fueron asegurados en Sonora, y que estaban relacionados con al menos 120 carpetas de investigación.

La dependencia federal detalló que, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), se destruyó una tonelada con 96 kilos, 698 gramos y 270 miligramos de diversos narcóticos como metanfetamina, marihuana, heroína y cocaína, entre otros.

La diligencia se llevó a cabo este martes 23 de julio en Hermosillo, y entre las sustancias se contabilizaron 660 kilos, 701 gramos y 200 miligramos de metanfetamina, además de 430 kilos, 212 gramos y 830 miligramos de marihuana, que representaron la mayor parte del total destruido.

Otros de los narcóticos fueron: Heroína, tres kilos, 976 gramos y 100 miligramos; un kilo, 227 gramos y 340 miligramos de cocaína; 563 gramos de delta-9-tetrahidrocannabidol; 17 gramos y 800 miligramos depsilocibina; así como 226 pastillas de clonazepam, 38 de diazepam, 34 de alprazolam y dos de clobenzorex.

Además de ello, de acuerdo con la FGR, durante el procedimiento también se incineraron 45 plantas de marihuana, punto cero trece mililitros de metanfetamina, 25 pastillas de delta-9-tetrahidrocannabidol y punto cero catorce mililitros de esa misma sustancia.

El aseguramiento de todos estos narcóticos se logró mediante acciones coordinadas entre las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad del Gobierno de Sonora en distintos operativos realizados en el estado.

Para estos trabajos participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina (Marina), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana(SSPC), Fiscalía General de la República (FGR), Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y corporaciones de Policía Municipal.

Por último, la FGR en Sonora señaló que la destrucción de los enervantes se realizó bajo la supervisión de personal del Órgano Interno de Control (OIC), quienes se encargaron de verificar el peso de las sustancias y certificaron la legalidad del proceso de incineración.